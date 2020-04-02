اصابة خمسة عائدين من سوريا الى كربلاء بفايروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الخميس ، عن تسجيل خمس إصابات جديدة مؤكدة مختبريا بفايروس كورنا لمواطنين عائدين من سوريا ، ليرتفع العدد الى ( 66 ) اصابة .

ذكر ذلك مدير إعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) تم “سحب ( 38 ) نموذج لحالة مشتبه بها ، وإرسالها الى مختبر الصحة المركزي في بغداد ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها ، إصابة ( 5 ) مواطنين عائدين من سوريا بفايروس كورونا وسلامة الاخرين “.

وقال إن “الدائرة سجلت تماثل شفاء ( 11 ) إصابة ، فيما اتخذت كافة الإجراءات العلاجية والوقائية بحق المصابين والملامسين لهم “.

واشار الى إن ” العدد التراكمي لمجموع الإصابات المسجلة في كربلاء ، ارتفع بعد تسجيل الإصابات الجديدة الى ( 66 ) حالة “.