اصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بكورونا

(المستقلة)..أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويلسون ويتزل الثلثاء أنّه مصاب بفيروس كورونا، مطمئناً سكان العاصمة الاقتصادية الثانية للبلاد إلى أّنه سيواصل عمله من مقرّ إقامته الرسمي.

وقال ويتزل (52 عاماً) في شريط فيديو بثّه عبر حسابه على “تويتر”: “لم أشعر أنّي على ما يرام منذ الجمعة. لقد طلبت إخضاعي لفحص كوفيد-19 واليوم حصلت على النتيجة وهي إيجابية”.

وأضاف: “لقد أصبت بحمّى وبألم في الحلق وفقدت حاسّة الشمّ. الحمد لله، اليوم أشعر بأنّني بحالة جيّدة وسأستمرّ في العمل، مع الالتزام بالقيود وبالتوصيات الطبيّة”.