اصابة جديدة بكورونا لفتاة في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت محافظة ذي قار ، الاحد ، اصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من سكنة مدينة الناصرية .

وذكر بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المصابة والتي تبلغ من العمر 27 عاما ، هي احدى افراد العائلة التي اصيبت مؤخرا ، واكدت التحاليل المختبرية في العاصمة بغداد اصابتها بالفيروس “.

واشار البيان الى ان ” الكوادر الطبية في ردهات العزل تعمل بشكل مستمر على تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية لكافة المصابين حتى تماثلهم للشفاء التام “.