اصابة جديدة بكورونا في ذي قار وحالتي شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما سجلت حالتي شفاء لمصابين اثنين .

وقال بيان عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاصابة الجديدة لامرأة تبلغ من العمر 34 عاما ، من سكنة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ، ملامسة لاحد المصابين بالفيروس “.

واشار البيان الى ” تسجيل حالتي شفاء جديدتين لمصابين اثنين بفيروس كورونا “.

ولفت الى ان ” حالات الاصابة بكورونا في المحافظة وصل الى 53 اصابة “.