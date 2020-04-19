اصابة جديدة بكورونا في ذي قار وحالتي شفاء
(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما سجلت حالتي شفاء لمصابين اثنين .
وقال بيان عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاصابة الجديدة لامرأة تبلغ من العمر 34 عاما ، من سكنة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ، ملامسة لاحد المصابين بالفيروس “.
واشار البيان الى ” تسجيل حالتي شفاء جديدتين لمصابين اثنين بفيروس كورونا “.
ولفت الى ان ” حالات الاصابة بكورونا في المحافظة وصل الى 53 اصابة “.
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