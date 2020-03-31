اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. كشفت دائرة صحة ذي قار ، الثلاثاء ، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن من سكنة مدينة الناصرية .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج العينات المرسلة الى مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اكدت اصابة مواطن يبلغ من العمر 57 عاما من سكنة مدينة الناصرية بفيروس كورونا “.

ولفت البيان الى ان ” المصاب يرقد منذ اربعة ايام في ردهات العزل المخصصة للمصابين بالفيروس ، وتقدم خدمات الرعاية الصحية له وفق معاير منظمة الصحة العالمية “.