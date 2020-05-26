اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار وحالة شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكد مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اليوم الثلاثاء ، اصابة مواطن من محافظة ذي قار بكورونا ، وشفاء مصاب من الفيروس .

وقال بيان اوردته دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة اثبتت اصابة شاب من قضاء الاصلاح شرقي المحافظة بالفيروس . فيما تماثل مصاب بكورونا للشفاء التام “.

واشار الى ان ” عدد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة لغاية اليوم 98 مصابا ، منه 73 حالة شفاء ، و 4 حالات وفات “.