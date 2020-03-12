اصابة توم هانكس و زوجته بفيروس كورونا

المستقلة / نشر الممثل والمخرج الأميركي، توم هانكس، على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وينضم الممثل الأميركي وزوجته إلى قائمة من المشاهير أصابها الفيروس القاتل من بينهم نجم يوفنتوس الإيطالي، دانييلي روغاني، ورئيس الأركان الإيطالي، الجنرال سالفاتوري فارينا، ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس، وأخرين.