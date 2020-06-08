اصابات جديدة بكورونا في ذي قار وحالة وفاة وست حالات وشفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين ، 38 حالة اصابة بفيروس كورونا ، وحالة وفاة واحدة ، اضافة الى تسجيل ست حالات شفاء .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت بواقع 21 اصابة في قضاء سوق الشيوخ ، و12 اصابة في مدينة الناصرية ، و 2 اصابة في قضاء الرفاعي ، 2 اصابة في قضاء الفهود ، واصابة واحدة في قلعة سكر “.

واشار الى ” وفاة امراة بالفيروس من سكنة مدينة الناصرية تبلغ من العمر 76 عاما ، وتسجيل 6 حالات شفاء جديدة “.

ولفت الى ان ” محافظة ذي قار سجلت منذ تفشي فيروس كورونا لغاية اليوم 413 اصابة ، منها 155 حالات اكتسبت الشفاء التام ، و 6 وفيات “.