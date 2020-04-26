اشنطن تتهم إيران بملاحقة كل من يكشف حقائق الفيروس

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(المستقلة)..اتهمت الخارجية الأميركية النظام الإيراني بأنه يتلاعب بصحة الشعب عبر اضطهاد وملاحقة وإسكات أي مسؤول صحي يكشف حقائق الأرقام حول الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الخارجية الأميركية عبر حسابها على “تويتر” مساء السبت بالفارسية أن “طهران تحاول إسكات كل مسؤول لا يروج “بروباغندا” النظام حول الوباء.”

كما اتهمت طهران بالكذب بشأن الأرقام الحقيقية في ما يتعلق بالفيروس.

ولفتت إلى أن النظام الإيراني بعد أن اعتقل أكثر من 100 شخص حاولوا كشف الحقائق في هذا المجال، انتقل الآن إلى ملاحقة مسؤولي الصحة والمفكرين وغيرهم من المسؤولين المحليين الذي يحاربون الوباء، والأرقام المغلوطة التي تروج لها السلطة.

كما ذكرت الخارجية الأميركية بعض الأسماء والمسؤولين الذين إما استقالوا أو تمت إقالتهم جراء حديثهم عن أرقام فعلية للمصابين في البلاد، أو تحديهم السلطات للكشف عن الأرقام الحقيقية.

وختمت مؤكدة أن الشعب الإيراني يحتاج معرفة الحقيقة في مثل تلك المسألة الحساسة.

يذكر أن إيران كانت رفعت خلال الأيام الماضية بعض القيود المفروضة من أجل منع تفشي الوباء، إلا أن مسؤولين أعادوا التحذير قبل يومين من موجة تفش ثانية للفيروس المستجد.