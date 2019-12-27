اشكال الشامات السرطانية والفرق بينها وبين الحميدة

المستقلة / الشامة لها منظر جذاب وجميل على الوجه ، لذا يهتم البعض بعمل الشامات في وجهوهم كتجميل للوجه، وأحياناً يستعين المشاهير بالمستحضرات التجميلية لعمل الشامة ، وبعض المطربين غنوا للشامة في الفلكلور الشعبي، ولكن ما يقلق البعض هو حجم الشامة ماذا إن كانت الشامة أكبر من الحجم الطبيعي التي يجب أن تكون عليه ؟ لذا يبحثون عن الفرق بين الشامات الحميدة وسرطان الجلد و اشكال الشامات السرطانية .

ما هي الشامة ؟

هي مجموعة من الخلايا الصباغية المتنشرة والمتكاثرة ، والتي تبرز على سطح الجلد، وتغير من لون الجلد أو منطقة معينة في الجلد ويحدث انتفاخ في الشامة، وتظهر في الوجه والعنق، والجسم بشكل عام.

خطورة الشامة:

يقلق البعض من الشامة لأنها تشبه السرطان ، وهذا لأن الخلايا السرطانية تحدث تصبغاً في الجلد، فيظهر أحياناً كشامة بسيطة، وبالتالي فإن الكشف المبكر قد يساعدك على اكتشاف سرطان الجلد.

الفرق بين الشامات الحميدة وسرطان الجلد

الكثير من الأسئلة تدور حول الفرق بين الشامات الحميدة وسرطان الجلد بمعنى كيف يفرق الشخص العادي دون الذهاب إلى طبيب بين الشامة والسرطان وما هي اشكال الشامات السرطانية ؟ وما مخاطر الشامة ؟

أسباب تكون الشامة

الوراثة تظهر الشامة بسبب الاستعداد الوراثي لها، فيكون هناك عوامل وراثية تجعل الشامة تنتقل من شخص في العائلة إلى الآخر عبر الجينات.

التعرض للشمس

يتسبب التعرض للشمس إلى تكوين الشامة، بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية في الشمس ، مما يسبب تغير لون الجلد وتصبغ طبقة الميلانين المكونة للون الجلد.

القلق من ظهور الشامة

ترتبط أعراض سرطان الخلايا الصبغية أو أورام الميلانوما بتكون شامات، فهو يسبب تصبغ في الجلد وانقسام في الخلية الواحدة.

تشخيص الفرق بين الشامات الحميدة وسرطان الجلد

يجب الذهاب إلى الطبيب ليقوم بالتشخيص عن طريق التعرض لجهاز Dermatoscope والذي يري صورة جلدك والخلايا الصبغية من الداخل ، عن طريق تعرض جزء من الجلد ، لضوء الجهاز ، هذا الجهاز يحتوي على عدسة مكبرة لـ 10 مرات، وينظر الطبيب خلال العدسة ليعرف نوع الشامة والتعرف على اشكال الشامات السرطانية .

الفرق بين الشامات الحميدة وسرطان الجلد

هناك عدة فروق واضحة في حالة الشامة الحميدة و اشكال الشامات السرطانية التي هي عرض لـ سرطان الجلد ، يمكنك أن تكتشفها بنفسك عند إجراء الفحص الذاتي، وهي :

التشابه والتماثل، بمعنى أن تكون الشامة الحميدة مستديرة أكثر من الشامة الخبيثة ، والشامة الخبيثة شكلها مشوه وغير مستديرة. شكل الحدود ، المس بإصبعك حدود الشامة ، الشامة الطبيعية تكون حادة بعض الشيء أي من الواضح بدايتها ونهايتها ، أما الشامة الخبيثة فتبدو عكس هذا. انظر للون الشامة ، فالشامة الطبيعية يكون لها لون واحد وهو بنياً عند أغلب الأشخاص، أما الشامة الخبيثة فهي متصبغة بأكثر من لون. افحص القطر وقم بقياس عرض الشامة ، الحجم الطبيعي للشامة هو أقل من 6 ملليمتر ، الأكبر من هذا تكون سرطان الجلد. الشامة الحميدة لا تكبر في الحجم ، أما الشامة الخبيثة عند الفحص تظهر أن حجمها يكبر ويتسع. الشامة الطبيعية لا تسبب النزف ، أو أي إفرازات، الشامة الخبيثة تحدث نزيفاً.

بعد القيام بالفحص الذاتي لمعرفة الفرق بين الشامات الحميدة وسرطان الجلد ، ووجدت أن أعراض الشامة الخبيثة تظهر لديك ، يجب الاتصال بطبيب الأمراض الجلدية فوراً.

المتابعة مع الطبيب

– عد الشامات حول جسمك، فالأشخاص الذين لديهم الكثير من الشامات أي أكثر من 20 شامة يجب عليهم المتابعة مع الطبيب مرة كل سنة .

– يقوم بعدها الطبيب، بمعرفة الفرق بين الجلد الطبيعي وتطور الشامة، عن طريق التعرض لجهاز Dermatoscope لاكتشاف إن كانت هناك شامات صغيرة ولا ترى ، والتميز في العدد وزيادة العدد.