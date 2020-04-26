اشترت أسناناً صناعية من أمازون.. وهذا ما حصلت عليه!

صُدمت امرأة بريطانية بعد أن اشترت أسناناً تجميلية من على موقع أمازون، لكنها لم تتمكن من إغلاق فمها عندما استخدمت هذه الأسنان.

يرغب الكثيرون بالحصول على ابتسامة مثالية، ويستعينون بعدة وسائل لتحقيق ذلك، بما في ذلك الاسنان الصناعية التجميلة، لكن النتائج لا تكون دائماً كما يرغب من يشترون هذه الأسنان.

وطلبت سارة هاميلتون (30 عاماً) طقم أسنان تجميلية من على أمازون بسعر 4 جنيهات استرلينية (5.2 دولاراً)، بعد أن شاهدت إعلاناً عنها على الموقع، الذي قال إنها تأتي بمقياس واحد يناسب الجميع، ويمكن أن تصلح عيوب الأسنان خلال دقائق.

وتعاني هاميلتون من مرض السكري من النوع الأول، وكانت تبحث عن علاج سريع لإخفاء عيوب أسنانها حيث تقول “لقد تضررت أسناني بسبب عدم التحكم في كمية السكريات التي أتناولها، وأردت الحصول على أسنان صناعية للاستخدام اليومي”.

وأضافت “لقد كانت هذه الأسنان رخيصة بشكل مغري، وكانت المراجعات على الموقع مشجعة، لذلك قررت شراءها لاستعادة ابتسامتي الجميلة”.

وعلى الرغم من أنها كانت بيضاء وبراقة كما ظهرت في الإعلان، إلا أن الأسنان بدت ضخمة للغاية، ودخلت في حالة هستيرية من الضحك عندما وضعتها في فمها، بحسب صحيفة ذا صن.

ولم تتمكن هاميلتون من إغلاق فمها عند تثبيت الأسنان الصناعية، ولم تكن قادرة على الحديث. وسارعت لالتقاط صورة لنفسها، وشاركتها مع أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الجميع يضحكون من مظهرها.

وقالت هاميلتون مازحة “بالتأكيد لن أضع هذه الأسنان في الأماكن العامة، إلا في عيد الهالووين”.