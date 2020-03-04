اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي بسبب التدخل في سوريا

(المستقلة).. شهد البرلمان التركي، الأربعاء، جلسة متوترة بين نواب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكمة سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي بسبب خلافات سببها التدخل العسكري في سوريا وتوريط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتركيا في المستنقع السوري.

وتأتي الاشتباكات بالأيدي بين النواب فيما قتل جنديان تركيان في ادلب ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 39 في أقل من أسبوع.

وسبق أن حذرت مصادر من المعارضة من الغرق في المستنقعين السوري والليبي، حيث فتح أردوغان جبهة مواجهة أخرى فيما تئن تركيا تحت وطأة أزمة اقتصادية ومشاكل داخلية كان أبرزها الاضطرابات التي لا تهدأ في قيمة الليرة التي هوت مرارا إلى مستويات مقلقة بفعل التدخلات الخارجية.