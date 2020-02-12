اشتباكات الامن والمحتجين في الناصرية تسفر عن 13 اصابة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..اسفرت اشتباكات بين قوات الامن ومحتجين في مدينة الناصرية ، الاربعاء ، عن تسجيل 13 اصابة من الطرفين .

وحاولت القوات الامنية تفريق المحتجين باطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ، بعد قطعهم تقاطع البهو وجسر النصر بالاطارات المشتعلة على خلفية محاولة اغتيال محامي ناشط من قبل مسلحين مجهولين اليوم .

واصيب في الاشتباكات 5 محتجين و 8 عناصر من الاجهزة الامنية .

وشهدت محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين حالة من الهدوء وفتح للجسور وعودة بشكل تدريجي للدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية .