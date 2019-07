اسود الرافدين يواجه ايران في المجموعة الثالثة من تصفيات مونديال قطر 2022

(المسقتلة) …. شهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأربعاء، سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأوقعت القرعة منتخب اسود الرافدين في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات: ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

مواعيد مباريات اسود الرافدين في تصفيات المونديال:

جدول مباريات المنتخب الوطني العراقي لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم.

البحرين VS العراق ….. 5/9 /2019

العراق VS هونج كونج ….. 10/ 10/2019

كمبوديا VS العراق ….. 15/ 10/ 2019

العراق VS أيران ….. 14/ 11/ 2019

العراق VS البحرين ….. 19/ 11/ 2019

هونج كونج VS العراق ….. 31/ 3/ 2020

العراق VS كمبوديا ….. 4/ 6/ 2020

أيران VS العراق ….. 9/ 6/ 2020

وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول 2019 ولغاية 9 حزيران 2020.

وفيما يلي مجموعات التصفيات كاملة: