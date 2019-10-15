(المستقلة)… ارتقى المنتخب الوطني الى صدارة مجموعته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بتغلبه على مضيفه كمبوديا 4-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب “اولمبيك ستاديوم” ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

وافتتح إبراهيم بايش مهرجان اهداف اسود الرافدين في الدقيقة 22، ضم أضاف مهند علي “ميمي” الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف امجد عطوان الهدف الثالث من كرة صاروخية في الدقيقة 57، قبل ان يختتم احمد إبراهيم اهداف الأسود، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 62.

الفوز منح اسود الرافدين صدارة المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بإنتظار نتيجة مباراة البحرين (4 نقاط) وإيران (6 نقاط) مساء اليوم.