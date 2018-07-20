اسوان تستعد لتنظيم المؤتمر السنوي لشركات السياحة البلجيكية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إستمراراً لسعى محافظة أسوان لإستثمار تنظيم المؤتمرات و زيارات مسئولى الشركات السياحية ووكلاء السفر الأجنبية فى الترويج والدعاية السياحية لعروس النيل والمشاتى إلتقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بوفد أعضاء غرفة الشركات السياحية البلجيكية برئاسة آنا صوفيا سكرتير عام الغرفة وفابيانا بيير عضو الغرفة والوفد المرافق لهما حيث تناول اللقاء مناقشة إستعدادات المحافظة لتنظيم المؤتمر السنوى لإتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV والذى سيعقد لأول مرة بمصر على مدار 4 أيام بمحافظتى أسوان والأقصر حيث سيتم إفتتاحه فى 28 سبتمبر المقبل بالأقصر فى حين سيختتم فعالياته بأسوان فى 2 أكتوبر القادم بمشاركة 200 من أصحاب الشركات السياحية ووكلاء السفر ، ومن جانبه رحب اللواء مجدى حجازى بتنظيم هذا الحدث الدولى السياحى الهام فى أحد أجمل البقاع السياحية بمصر بآثارها الخالدة وطبيعتها الساحرة والذى يعتبر فاتحة خير للموسم السياحى القادم ، مؤكداً على إستعداد المحافظة الكامل لإستضافة هذا المؤتمر على أرضها والتنسيق والعمل للإستفادة منه بالنتائج المرجوة والدعاية السياحية المطلوبة سواء للمواقع المدرجة ضمن البرامج السياحية أو الغير مدرجة والتى تذخر بها أسوان .. وأشار مجدى حجازى إلى أن أسوان تتمتع بتنوع المنتج السياحى بإنتشار المعابد والمتاحف والمعالم الأثرية بجانب الأنماط السياحية الأخرى من النيلية والعلاجية والبيئية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والمهرجانات ، فضلاً عن تفرد أهلها بحسن إستقبال ضيوفه والبشاشة فى التعامل معهم وهى التى تعتبر من أهم المقومات السياحية لهذه المحافظة العريقة ، وفى السياق نفسه وجهت فابيانا بيير الشكر لمحافظ أسوان على التسهيلات التى أبداها مع دعمه لإقامة هذا المؤتمر السياحى الكبير من خلال تسخير كافة الإمكانيات ومنها تنظيم لقاء يضم أصحاب الشركات السياحية البلجيكية والمحافظ والكيانات السياحية بقاعة عروس النيل لتسويق المقومات السياحية ، موضحه بأن المحافظ طرح العديد من المقترحات والأفكار البناءة والتى ستساهم فى إنجاح هذا المؤتمر الحيوى ، وأشارت سكرتير عام غرفة الشركات السياحية البلجيكية إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق التنشيط السياحى على مستوى الجانبين المصرى والبلجيكى من خلال التأكيد على أن مصر هى واحة الإستقرار والأمان ، علاوة على إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشركات للتعرف على العديد من المعالم والمواقع السياحية التى تتمتع بها أسوان ، على الرغم من عدم وجودها على خريطة البرامج السياحية .