اسم جديد للكامب نو قريبا
حسم رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مستقبل ليونيل ميسي، كما تحدث عن مصير كيكي سيتيين، وموقف تشافي هيرنانديز من تدريب البارسا.
قال بارتوميو في تصريحاته لإذاعة راديو كاتالونيا: “كيكي سيتين سيقود الفريق في دوري أبطال أوروبا، ونيتنا هي استمراره للموسم القادم أيضاً”.
وأضاف: “تشافي سوف يكون المدرب يوم من الأيام، نعم أراه جاهز لتدريب برشلونة، لكن حالياً نحن لا نبحث عن مدرب، لدينا سيتيبن.
وتابع: “تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو مارتينيز، لكن حالياً لم نتحدث، سننتظر حتى نهاية الموسم، وسوف نقيم كل شيء مرة أخرى”.
وعن حالة برشلونة، قال: “برشلونة كما هو، ليس في حالة سيئة”.
وعن مستقبل ميسي، قال: “تحدثنا وسنتحدث مع ميسي بخصوص التجديد، هو يريد إنهاء مسيرته هنا، ليس لدينا أدنى شك في مسألة تجديد عقده”.
وعن فيليب كوتينيو، قال: “نجم كبير حتى وإن لم ينجح معنا”.
وتابع: “لست نادماً على قرار إقالة فالفيردي، إذا كان يجب تغيير المدرب فأبيدال وبلانس هم المسؤولون، لكن أنا أركز على سيتيين، أنا معجب بطريقة تفكيره وتخيله لكرة القدم”.
وواصل: “سنعتمد بشكل أكبر على أنسو فاتي، وريكي بويغ، الموسم المقبل، الكل سيكون تحت إدارة سيتيين”.
وأكمل: “نريد من تقنية الفيديو أن تكون أكثر وضوحاً، شاهدت يوم أمس مجموعة من الضربات الجزاء المستحقة لفريقنا، لكن الحكم لم يراها أبداً”.
وأكد: “لا يوجد نية بتخفيض الرواتب الموسم المقبل، ولكن هذا الأمر مشروط بعودة الجماهير للملعب”.
وأشار: “أعتقد بأن سوق الانتقالات سيكون كبيراً، بالنسبة لنا سيرحل البعض، وسيأتي ترينكاو وبيدري”.
وعن كأس جوان غامبر، قال بارتوميو: “سوف نلعب في سبتمبر (أيلول)، حتى الآن لم يتحدد المنافس”.
وعن ملعب كامب نو، قال: “نحن قريبون من الاتفاق مع شركتين عالميتين في كاتالونيا من أجل حقوق تسمية الكامب نو”.
وعن نيمار، قال: “لا أعتقد بأن باريس سان جيرمان سوف يضع نيمار في السوق الصيفي”.
وأضاف: “نفوز بمعدل بطولتين كل موسم، 22 لقب خلال 10 أعوام، نتيجة رائعة، وأنا مؤمن بأننا جعلنا البارسا كمنظومة شاملة أفضل من بارسا 2003 أو 2010”.
واختتم: “أتمنى من الرئيس القادم أن يطور ويحسن النادي، مثلما فعلنا في هذه السنوات”.
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