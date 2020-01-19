اسماء المقبولين في سلطة الطيران المدني العراقي 2020 الوجبة السادسة

المستقلة / تم اعلان نتائج سلطة الطيران المدني العراقي الوجبة السادسة وتجدون ادناه مكان وموعد المقابلة الخاصة بالسادة والسيدات المدرجة اسماؤهم

يرجى الحضور الى مقر السلطة الكائن في مطار بغداد الدولي قرب كرفان باجات الزائرين يوم الإثنين الموافق 2020/1/20 الساعة التاسعة صباحا

المستمسكات المرجو احضارها:

۱- استمارة التقديم.

٢- المستمسكات الثبوتية والسيرة الذاتية داخل (ملف)خاص.

٣- صورة عن وثيقة التخرج أو كتاب تأييد التخرج أو الأمر الإداري.

* ستكون هناك وجبات أخرى وسيتم نشرها تباعاً

اسماء تعيينات سلطة الطيران المدني العراقي 2020