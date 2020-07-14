اسماء المقبولين في تعيينات وزارة الدفاع 2020 المديرية العامة للأفراد

الدفاع تعلن عن اسماء حملة الشهادات العليا الواردة أسمائهم بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد (8853) في 16/4/2020 تبدأ بالتسلسل (1) طارق حسن شريف مجيد الاسدي وتنتهي بالتسلسل (193) احمد عباس سلمان حمد الدريعي

المراجعة تتم في مركز تطوع بغداد الكائن في مقر مطار المثنى العسكري وحسب التواريخ المؤشرة إزاء كل منهم لغرض اكمال المقابلة الإدارية والأمنية والفحص الطبي مستصحبين معهم:

كافة المستمسكات الثبوتية او البطاقة الوطنية الموحدة ( النسخة الاصلية)

وثيقة التخرج او قرار تقييم الشهادة (النسخة الاصلية)

صور فوتوغرافية حديثة عدد ( 8 )

اسماء تعيينات وزارة الدفاع العراقية 2020 ::









