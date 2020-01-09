اسماء المقبولين في تعيينات وزارة الاتصالات 2020 الادارة والاقتصاد

المستقلة/ اعلنت وزارة الاتصالات العراقية عن انطلاق المرحلة الثانية بالنسبة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية الشاغرة ضمن تعيينات وزارة الاتصالات 2020 وتم اعلان مواعيد المقابلات تدرج ادناه مع العنوان حيث ستجرى المقابلة (الإخـوة و الأخـوات ذوي إخـتصـاص الإدارة والإقتصــاد حصــراً ومـن الذين تـم قبـول ترشيحهـم للمقابلـة الحضـور الـى مقـر الوزارة / الطابق الرابع / قـاعـة الإجتمـاعـات).

الوجبة الاولى: من الرقم 1 الى 100 يوم الأحـد الموافـق 12 / 1 / 2020

الوجبة الثانية: من الرقم 101 الى 185 يوم الإثنيـن الموافـق 13 / 1 / 2020

الوجبة الثالثة: من الرقم 186 الى 270 يوم الثـلاثـاء الموافـق 14 / 1 / 2020