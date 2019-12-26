اسماء + الامر الوزاري بتعيين “2650” اسم في مديرية تربية صلاح الدين

المستقلة / تم تعيين الذوات المدرجة اسماؤهم في مديرية تربية صلاح الدين على الرابط ادناه وتشمل النتائج تحصيلهم العلمي وقسم التعيين فيه القضاء، لمختلف الاختصاصات (حملة الشهادات – بكالوريوس – الاعدادي) في مختلف العناوين الوظيفية و يبلغ عدد الفائزين بالتعيينات النهائية 2650 اسم اصدر فيهم الامر الوزاري بالتعيينات في مديرية تربية صلاح الدين. الرابط ياخذك لتحميل pdf بحجم 1.74M يحتوي الاسماء وادناه

اسماء تعيينات مديرية تربية صلاح الدين 2019

وثيقة الامر الوزاري للفائزين تعيينات تربية صلاح الدين 2019