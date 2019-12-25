اسماء اكثر من 300 تعيين على مديرية تربية ديالى ودائرة صحة ديالى

المستقلة / 18 درجة وظيفية شاغرة اعلنت سابقا في مديرية تربية ديالي على العناوين الوظيفية (حارس ليلي + موظف خدمة ) و 34 درجة اخرى تم اعلانها سابقا من دائرة صحة ديالى فعلى الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه مراجعة دائرة صحة ديالى بعد 7 ايام ( سبعة ايام ) ونرفق مع الاسماء استمارة الاعتراض حيث ستكون مدة الاعتراض ثلاثة ايام (3 ايام ) اعتباراً من يوم الثلاثاء المصادف 2019/12/24.

على السادة والسيدات المقبولين مراجعة مديرية تربية محافظة ديالى و دائرة صحة ديالى بعد 7 ايام ( سبعة ايام ) من تاريخ الاعلان مدة الاعتراض ثلاثة ايام (3 ايام ) اعتباراً من يوم الثلاثاء المصادف 2019/12/24 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 2019/12/26 في مبنى قائممقامية بعقوبة وفي حال وجود عطلة رسمية تمدد الفترة الى يومل الاحد المصادف 2019/12/29

اسماء المقبولين في تعيينات مديرية تربية ديالي 2019 :

اسماء المقبولين في تعيينات دائرة صحة ديالى 2019