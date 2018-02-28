اسعار نفط اوبك تسجل ارتفاع بواقع 1.03 دولار ليصل الى 65.18 دولار للبرميل

(المستقلة) … اعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي بمقدار 1.03 دولار للبرميل.

وقالت المنظمة في بيان اطعلت عليه (المستقلة) إن “سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام ارتفع بواقع 1.03 دولار ليصل الى 65.18 دولار للبرميل”.

واضافت المنظمة ان “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 64.18 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).