اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في البورصة العراقية
المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة اخر تحديث عن اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في البورصة العراقية، اليوم الخميس.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 123,500
سعر شراء الدولار : 122,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,70 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,40 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 750,83 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1944,57$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,75 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,63 دولار
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