اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في البورصة العراقية

المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة اخر تحديث عن اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في البورصة العراقية، اليوم الخميس.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,70 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,40 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 750,83 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1944,57$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,75 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,63 دولار