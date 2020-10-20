اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم
المستقلة / – رصدت “المستقلة” أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق العراقية ليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول2020).
اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي :
سعر بيع الدولار ⬅️ 124,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 123,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو ⬅️ 117,80 دولار
الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 129,47 دولار
الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 788,60 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1900,80$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 42,44 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 40,87 دولار
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