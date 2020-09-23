اسعار النفط تنخفض بعد زيادة عدد المصابين بـ فايروس كورونا

المستقلة / – تراجعت اسعار النفط ، وسط مخاوف من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى مزيد من القيود التي تقلل الطلب ، في حين أعطى تقرير الصناعة صورة مختلطة عن وضع الإمدادات في الولايات المتحدة.

وتزايدت الإصابات بالفيروس مرة أخرى في بعض الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا بينما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 200000.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء أن التعافي في الاقتصاد الأمريكي لا يزال غير مؤكد للغاية وسيحتاج إلى مزيد من الدعم.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام زادت بنحو 700 ألف برميل الأسبوع الماضي ، بينما تقلصت مخزونات البنزين بمقدار 7.7 مليون برميل.

وانخفض West Texas Intermediate لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.63 ٪ إلى 39.55 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 5.5 بتوقيت غرينتش بعد ان اغلق عقد تشرين الاول امس الثلاثاء مرتفعا 0.7٪ عند 39.60 دولار للبرميل.

وانخفض ايضا خام برنت لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.53٪ إلى 41.50 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه بنسبة 0.7٪ في الجلسة السابقة.

وفي الوقت نفسه ، تشير ليبيا إلى أنها ستعيد بعض الإمدادات إلى السوق ، ورفع قيود القوة القاهرة في محطة تصدير الزويتينة ، وتقييم الوضع الأمني في الموانئ الأخرى ، وفقًا لمؤسسة النفط الوطنية، مما يعني ان هناك مزيد من المعروض النفطي.

وعلى ساحل خليج الولايات المتحدة ، غمر الكساد الاستوائي بيتا هيوستن ، لكنه يضعف مع توجهه نحو لويزيانا. ليس من المتوقع أن تتسبب العاصفة في العديد من المشكلات لمصافي التكرير البرية ، كما أنه من غير المحتمل أن تستمر فترات انقطاع الحفارات البحرية لفترة طويلة.