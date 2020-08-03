اسعار النفط تنخفض بسبب تخمة العرض واستمرار جائحة كورونا

المستقلة / متابعة /- استهلت أسعار النفط تداولات الأسبوع اليوم الإثنين، على هبوط ملحوظ، نتيجة المخاوف من تخمة مع اتجاه “منظمة الدول المصدرة للبترول” (أوبك) وحلفائها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس/آب الجاري، في وقت يُنبئ اتساع دائرة انتشار إصابات كورونا حول العالم بتحسّن أبطأ لمسار الطلب.

وهبط سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة إلى 43.25 دولاراً بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، فيما نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة إلى 39.93 دولارا، وفقا لبيانات رويترز.

لكن سعر برميل برنت ارتفع للشهر الرابع على التوالي في يوليو/تموز المنصرم، في حين زاد الخام الأميركي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر إبريل/نيسان الماضي، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب كورونا.