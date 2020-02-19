اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

(المستقلة)… ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، وزاد خام برنت للجلسة السابعة على التوالي، وسط تفاؤل واسع النطاق، في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين لليوم الثاني، ومخاوف بشأن المعروض، بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 58.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، بينما زاد الخام الأميركي 55 سنتا ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.60 دولار للبرميل.

ولا زالت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه صعوبات في استئناف الإنتاج الصناعي بعد فرض عزل على مدن وقيود سفر صارمة لاحتواء الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص، ولكن المستثمرين لا زالوا متفائلين بأن الاثر الاقتصادي لن يدوم طويلا.

وقالت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” إنها تتوقع أن يوجه الفيروس “ضربة على المدى القصير” للنمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول.

وارتفع برنت نحو عشرة بالمئة منذ أن هوى في الأسبوع الماضي لأقل مستوى منذ بداية العام الجاري، ولقي أحدث دعم من قرار أميركي أمس الثلاثاء بإدراج وحدة تجارة تابعة لشركة النفط الروسية روسنفت على قائمة سوداء وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تقدم دعما ماليا لحكومة فنزيلا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسنفت تريدينغ ومقرها جنيف.

وتتلقى أسعار الخام أيضا الدعم من آمال بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيرفعون تخفيضات الإمدادات.

وتكبح ما تُعرف بمجموعة أوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار وتجتمع الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأن الرد على تراجع في الطلب ناجم عن وباء فيروس كورونا. (النهاية)