اسعار الذهب ترتفع بسبب ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1944.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1953.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء. وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 26.82 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 1.3% إلى 936.91 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.5% ليسجل 2309.14 دولار للأونصة.