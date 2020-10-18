اسرائيل تقدم طلب لفتح سفارتها في المنامة … هل تقبله البحرين؟

المستقلة …. عقد وزير الخارجية البحريني و وزير خارجية إسرائيل اجتماعات ثنائية لتطوير العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فأن إسرائيل أرسلت طلبا رسميا إلى البحرين لفتح سفارة لها في المملكة.

حيث قدم الوزير الإسرائيلي الى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالا لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي.

يذكر أن البحرين وإسرائيل وقعا في المنامة، الأحد على “بيان تاريخي مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذانا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين”، حسب بيان أصدرته المملكة.

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