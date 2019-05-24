اسرائيل تعترف بإغتيال القنطار… هكذا تمت العملية

(المستقلة)..كشف ضابط إسرائيلي سابق، لبرنامج “عوفدا” الذي تم عرضه على القناة الثانية العبرية، مساء أمس الخميس، أن “إسرائيل هي من قامت باغتيال وتصفية سمير القنطار في سوريا”.

وبحسب موقع “مفزاك لايف” العبري، الذي أورد الخبر، قال المقدم احتياط، “ماركو مورنو”، إن أحد قادة فصائل المعارضة السورية، نقل للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، معلومات أسهمت في الوصول الى القنطار وتصفيته.

ووفقا للموقع، أضاف الضابط مورنو، أن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دخلت الأجواء السورية ليلة 19 كانون الاول 2015، وقامت باستهداف المنزل المتواجد به القنطار، جنوب دمشق.

ولفت الى أن “إسرائيل لم تعترف بهذه العملية في حينه، رغم التقارير التي أكدت وقوفها خلف العملية”، مؤكدا أن “المعلومات التي كشف عنها المقدم مورنو، سمح بنشرها بواسطة الرقابة العسكرية”.

وأشار الموقع، الى أن “المقدم مورنو، عمل بالسابق ضابطا في الوحدة 504، بالاستخبارات العسكرية “.

المصدر: lebanondebate