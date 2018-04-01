اسرائيل ترفض اجراء تحقيق بجرائمها في غزة

(المستقلة)..رفضت اسرائيل، الاحد، النداءات الدولية لاجراء تحقيق مستقل بعد مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي اثناء تظاهرة نظمت على طول السياج الحدودي بين غزة والدولة العبرية.

وتعرض الجيش الاسرائيلي لتساؤلات طرحتها منظمات حقوقية على خلفية استخدامه الجمعة الرصاص الحي في واحد من اكثر الايام دموية منذ حرب 2014، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الاسرائيليين باطلاق النار على متظاهرين لا يشكلون خطرا داهما.

ودعا كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الى اجراء تحقيق مستقل.

والسبت، عرقلت الولايات المتحدة صدور بيان عن مجلس الامن الدولي يدعو الى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل، بحسب ما اعلن دبلوماسيون.

والاحد اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بانه “ارهابي”، بعدما رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي ان يتلقى جيشه “دروسا في الاخلاق” من تركيا حول المواجهات الدامية التي وقعت الجمعة.

وقال اردوغان في خطاب متلفز امام انصاره في أضنة بجنوب البلاد “انت محتل يا نتانياهو وبوصفك محتلا انت موجود على هذه الارض. في الوقت نفسه انت ارهابي”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي رد على انتقادات نظيره التركي الذي ندد الجمعة بشدة بـ”الادارة الاسرائيلية اثر هذا الهجوم غير الانساني” وبـ”المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل”.

والسبت اشاد نتانياهو بالجنود الذين “يحمون حدود الدولة”، فيما قال وزير دفاعه افيغدور ليبرمان ان المتظاهرين لم يكونوا يحيون مهرجانا موسيقيا.

واعلن نتانياهو على تويتر “لن يستمع اكثر الجيوش اخلاقية في العالم الى محاضرة في الاخلاق من شخص يقصف منذ سنوات المدنيين من دون تمييز”.

وكرر ليبرمان الاحد رفض بلاده النداءات لاجراء تحقيق وكان اعلن السبت على تويتر “لا افهم جوقة المنافقين الذين يريدون لجنة تحقيق”.

وقال ليبرمان للاذاعة الرسمية الاسرائيلية “لن يكون هناك لجنة تحقيق. لن يحصل هنا شيء كهذا. لن نتعاون مع اي لجنة تحقيق”.

– تظاهرات اخرى قادمة –

ومن المقرر ان تستمر التظاهرات التي تتضمن نصب خيام في مناطق عدة ستة اسابيع لتنتهي بالتزامن مع نقل سفارة الولايات المتحدة من تل ابيب الى القدس.

واثار ترامب بقراره نقل سفارة بلاده الى القدس غضب الفلسطينيين الذي يعتبرون القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل عاصمة لدولتهم العتيدة.

لكن بعد مشاركة عشرات الآلاف في تظاهرة الجمعة يبدو ان التظاهرات فقدت زخمها. وشارك المئات في تظاهرات السبت، فيما تجول العشرات الاحد قرب خيام الاحتجاج.

الا ان التظاهرات قد تشهد مشاركة كثيفة بعد صلاة الجمعة وفي مناسبات مفصلية قادمة.

وتحتفل اسرائيل في 14 ايار/مايو بالذكرى السبعين لاعلان قيامها وهو اليوم الذي يتوقع ان تفتح فيه سفارة الولايات المتحدة في القدس ابوابها.

في المقابل يحيي الفلسطينيون في 15 ايار/مايو ذكرى النكبة حين فر اكثر من 700 الف فلسطيني او تم طردهم في حرب 1948.