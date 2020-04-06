اسرائيل تحول قاعدة عسكرية لمصنع كمامات

المستقلة /بدأ عمال في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب بالعمل على صنع كمامات وأقنعة واقية، في إطار جهود إسرائيل لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال الكولونيل هاغاي زامير إن الجيش في تل هشومير “تكيف مع تحويل إنتاجه بسرعة” لصنع آلاف الكمامات والأقنعة الواقية.

وأضاف زامير الذي يرأس ورشة العمل أن: “المصنع يعمل على مدار الساعة طوال العام لصنع قطع غيار لدبابات ميركافا ومعدات أخرى، لكن الجيش لم يتردد عندما جاء الطلب بإنتاج كمامات”.

وتابع: “لدينا القدرات والإمكانات البشرية، لذا قمنا بتحول سريع”.

من جهته، لفت الكولونيل، إيمانويل غيدج، المسؤول عن أعمال الهندسة العسكرية إلى أن الأقنعة ستوزع على الجنود والمدنيين، وقال إن الجيش صنع أيضا رجلا آليا قادرا على تطهير مساحات كبيرة.

وأضاف: “الجيش يملك ميزة، وهي أن بإمكانه العمل في ظل الحالات الطارئة. بإمكان الجيش تقديم حلول خلال الحروب عندما يكون العدو مرئيا، وأيضا عندما لا تكون رؤية العدو ممكنة”.

وقاعدة هشومير هي مركز إنتاج دبابات “ميركافا” الإسرائيلية، التي استخدمتها إسرائيل خلال حروبها مع القوات التقليدية للدول العربية المجاورة.