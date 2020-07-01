استيرادات العراق من ايران تجاوزت مبلغ 8 مليار دولار عام 2019

المستقلة … أظهرت بيانات رسمية ايرانية ، حول الصادرات السلعية في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، تصدر الصين والعراق قائمة الدول المستوردة.

وبحسب البيانات التي نشرتها وكالات ايرانية، وتابعها المستقلة اليوم الاربعاء ، إن الصين تبوأت المرتبة الاولى في استيراد السلع من ايران بقيمة 9.520 مليار دولار فيما جاء العراق بالمرتبة الثاني بـ 8.992 مليار دولار.

وسجلت قيمة صادرات ايران للصين في السنة المذكورة نموا بنسبة 2 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2019، كما نمت الصادرات 61 بالمئة الى روسيا.

واظهرت البيانات الى أن روسيا استوردت 909 الاف طن من السلع الايرانية بقيمة 458 مليون دولار في هذه السنة.

ی‍ذكر أن الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان والهند وباكستان وتايلند من أهم الاسواق التصديرية للسلع الايرانية خلال السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020.