استياء ميسي يلفت انتباه أندية أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تسبب الخلاف بين ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وإيريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي، واستياء النجم الأرجنتيني من تصريحات مسئول البارسا عن المدرب السابق إرنستو فالفيردي، في لفت انتباه عدة أندية أوروبية، تحلم بالتعاقد مع ليو.

أبيدال قال إن لاعبي برشلونة لم يكونوا راضين عن فالفيردي، الذي أقيل في يناير/كانون الثاني الماضي بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ورد ميسي، بشكل غاضب على تصريحات المدير الرياضي للبارسا، ألمح فيه لعدم صحة ما قاله، وطلب منه تسمية اللاعبين الذين ذكرهم.

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وقالت صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن حالة التوتر بين ميسي وإدارة برشلونة أيقظت الرغبة لدى 5 أندية للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، هي مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

وأشارت الصحيفة إلى انتهاء عقد ميسي (32 عاما) مع برشلونة في صيف 2021، ما يعني قدرته على الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل، كما أن هذا يعد ورقة ضغط لتخفيض المبلغ المطلوب للتعاقد معه.

ميسي يقضي حاليا موسمه الـ16 مع الفريق الأول لبرشلونة الذي نشأ في أكاديميته، وخاض في الموسم الحالي 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 12.