استهداف منزل ناشط مدني بعبوة في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..كشف مصدر امني ، اليوم الاربعاء ، عن استهداف منزل ناشط مدني بعبوة صوتية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقال المصدر ان “منزل الناشط المدني محسن الزيدي الواقع في حي سومر وسط مدينة الناصرية استهدف ، فجر اليوم ، بعبوة صوتية محلية الصنع “.

واشار الى ان ” الانفجار تسبب باضرار مادية في واجهة المنزل دون وقوع اي خسائر بشرية “.

يذكر ان مطلع الاسبوع الجاري شهد محاولة اغتيال فاشلة للناشط المدني وسام الذهبي باطلاق النار على سيارته من مسدس كاتم للصوت في منطقة الاسكان الصناعي في الناصرية “.