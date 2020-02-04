استهداف منزل رئيس لجنة النزاهة بمجلس ذي قار بعبوة صوتية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن استهداف منزل رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار المنحل بعبوة صوتية .

وقال المصدر أن ” مجهولين استهدفوا منزل رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار المنحل، هدية الخيكاني في مدينة الفهود شرقي الناصرية بعبوة صوتية “.

واشار الى ان ” الانفجار تسبب بأضرار مادية من دون وقوع خسائر بشرية “.

وشهدت محافظة ذي منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الاول الماضي عدد من حوادث مهاجمة وحرق منازل مسؤولين في الدولة او الاحزاب السياسية.