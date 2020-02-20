استهداف منزل الناشط علي معارج وسط الناصرية بعبوة ناسفة

المستقلة/ تداول ابناء محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن عبوة ناسفة استهدفت منزل المحامي والناشط المدني علي معارج وسط المحافظة.

وذكر شاهد عيان ان “مجهولين أقدموا على استهداف منزل المحامي والناشط المدني علي معارج بعبوة ناسفة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة فجر اليوم الخميس”.

وبين ، أن “الانفجار احدث اضراراً مادية بالمنزل ولم يخلف اي اضرار بشرية”.

وكان معارج قد تعرض لهجوم مسلح نفذه مجهولين أيضا الأسبوع الماضي وأدى إلى إصابته بجروح بليغة.