استهداف منزل احد الناشطين بعبوة شمالي ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الجمعة ، باستهداف منزل الناشط المدني حسين الغرابي بعبوة ناسفة .

وقال المصدر ان ” منزل الناشط المدني حسين الغرابي الواقع في قضاء النصر شمالي المحافظة ، استهدف بعبوة ناسفة “.

ولفت الى ان ” الانفجار لم يخلف اي خسائر بشرية سوى اضرار مادية “.

يذكر ان محافظة ذي قار تشهد توترا كبيرا بعد اختطاف احد الناشطين واصابة اخر بجروح، ما استدعى تكليف جهاز مكافحة الإرهاب للمشاركة في عملية تحرير المخطوف.