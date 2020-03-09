استهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء في الكوفة بهجوم صاروخي

(المستقلة)..تعرض مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء في الكوفة صباح اليوم الاثنين، الى استهداف صاروخي من مجهولين.

ونقلت لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل اي نيوز في كربلاء حيدر هادي قوله “ان مسلحين مجهولين اطلقوا صواريخ RBG،على مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء في الكوفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتسبب بأضرار جسيمة في الطابق العلوي من البناية، من دون وقوع اية إصابات بشرية.

وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق هذا الاستهداف للمبنى انتهاكا صارخا، لحرية العمل الصحفي.

وطالبت الاجهزة الامنية في المحافظة، بفتح تحقيق بالحادث، وملاحقة الجهات المسلحة التي تستهدف المؤسسات الصحفية في البلاد، وتسليمهم الى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل.