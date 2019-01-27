استنفار أمني مكثف في ميسان بعد اغتيال تاجر كبير

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..استنفرت القوات الامنية التابعة لشرطة ميسان كافة قواتها الامنية، منذ فجر الاحد، في مركز المدينة منطقة الدبيسات بعد حادثة اغتيال تاجر كبير في مركز المحافظة.

وكانت عناصر مجهولة قد اطلقت النار على التاجر حسن حنيفس الساعدي، وسط مدينة العمارة، مساء السبت ،و لم تعلن اي جهة مسؤولياتها عن حادثة الاغتيال.

يذكر بان الساعدي يعد من التجار الكبار في المحافظة ويعمل في منفذ الشيب الحدودي مع إيران، كما يعمل طبيبا بيطرياً.

ولم يكشف حتى الآن عن الجهو التي اغتالته ، وهل تم ذلك بسبب نزاع عشائري ام لأسباب أخرى.