استنفار أمني بالأهرامات استعدادا لزيارة الرئيس البرتغالي لمصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شددت أجهزة الأمن بالجيزة صباح اليوم الجمعة من إجراءاتها لتأمين المنطقة الأثرية بالهرم خلال الخطة التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة وشارك خلالها ضباط شرطة السياحة والآثار، بإشراف العميد وليد الشرقاوى، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، تزامنا مع زيارة مارسيلو دى سوزا رئيس جمهورية البرتغال لمنطقة الأهرامات.

وانتشرت عدد من الدوريات والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة في محيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لتأمين الوفد البرتغالي، وشددت شرطة السياحة من اجراءات التفتيش لجميع السيارات المترددة على الأهرامات.

وتفقد اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وعدد من القيادات الأمنيه شارع الهرم ومحيط المنطقة الأثرية، وطالب القوات بضرورة اليقظة، وضبط النفس والتعامل مع أية أعمال خارجة عن القانون.