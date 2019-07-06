استمرار موجة الحر بسبب المنخفض الهندي !

(المستقلة).. أفاد متخصص لبناني بالأحوال الجوية بأن موجة الحر ستمتد الى 10 ايام بسبب المنخفض الهندي الموسمي.

وقال الأب ايلي خنيصر عبر صفحته على “فيسبوك” ان ثورة جديدة في نشاط المنخفض الهندي الموسمي الحار خلال الأيام المقبلة ستؤدي الى طقس حار في الدول العربية كافة وتتمدد نحو لبنان وسوريا وتركيا مطلع الأسبوع المقبل.

وفي التفاصيل: يُعمّق المنخفض الهندي قيمه لتصل فوق دول الخليج والرياض الى 990hpa الأمر الذي سيؤدي الى تمدد الكتل الحارة نحو شمال افريقيا وتركيا فترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط الى 38/41 درجة وعلى السواحل السورية واللبنانية 33/35 درجة، ويتوقّع ان تطول فترة نشاطه حوالي العشرة ايام.

من ناحية أخرى، تهدد العواصف البردية والرياح القوية بلدان عديدة في اوروبا خلال الأيام المقبلة منها شمال ايطاليا وصربيا والنمسا وجنوب المانيا ورومانيا وبلغاريا وحوض البحر الأسود.