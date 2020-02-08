استمرار غياب هازارد عن قائمة ريال مدريد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، مساء الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإسباني، وشهدت القائمة استبعاد إيدين هازارد مجددا، العائد مؤخرا لتدريبات الفريق بعد غياب شهرين للإصابة.

هازارد تعرض لإصابة في الساق اليمنى، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ويغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين.

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وعلى جانب آخر شهدت القائمة عودة الويلزي جاريث بيل، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به، بينما استبعد زيدان كل من هازارد ورودريجو جوس وبراهيم دياز وناتشو فرنانديز، بقرار فني.

ويغيب أيضا الثلاثي ماركو أسينسيو وماريانو دياز وخاميس رودريجيز، بداعي الإصابة.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة مضيفه أوساسونا كل من تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوبي في حراسة المرمى، وداني كارباخال وإيدير ميليتاو وسيرخيو راموس ورافاييل فاران ومارسيلو وفيرلان ميندي في الدفاع.

وفي خط الوسط كل من توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيدريكو فالفيردي وفرانشيسكو إيسكو، وفي خط الهجوم كريم بنزيمة وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد حاليا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة في المركز الثاني، فيما يقع أوساسونا في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.