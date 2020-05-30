استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق

(المستقلة).. أعلنت سلطة الطيران المدني عن استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى السادس من حزيران المقبل.

وقال بيان عن الطيران المدني أن ذلك جاء استناداً الى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد اليوم السبت 2020/5/30 ، مع خلية الازمة النيابية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الاصابة.

وأشار الى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم .

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن دريد يحيى جاسم أن “الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد”، مبينا انه تم استثناء “رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي”.