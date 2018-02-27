استمرار تأثير الجبهة الماطرة على مناطق من العراق حتى فجر غد الاربعاء

(المستقلة) … تشير التوقعات الجوية إلى استمرار تأثير الجبهة الماطرة على مناطق متفرقة من العراق حتى فجر غد الاربعاء.

وقال المتنبیء الجوي الفلسطيني والمشرف على مجموعة “رواد الطقس في بلاد الشام” بـ”الفيسبوك”، أبو أحمد عيايدة، اليوم الثلاثاء 27 شباط 2018 أأن “الجبهة الرئيسية للامطار عبرت مناطق فلسطين وهي في طريقها لعبور شرق المتوسط ويستمر تأثيرها على مناطق متفرقة من العراق حتى فجر الغد.

وأضاف أنه “لا توجد حتى الان منظومة جوية تدعم عواصف ثلجية او منخفضات عميقة وكل ما يشاع حول ذلك ليس دقيقاً وهناك فعاليات ماطرة بعضها محدود وبعضها جيد في الفترة المقبلة”.

من جهته قال المتنبئ الجوي العراقي، صادق عطية إن “تطورات صور الاقمار الصناعية تشير الى انتهاء فرص الامطار في اغلب المدن هذا اليوم الثلاثاء بعد ليلة كانت مميزة بالهطول الغزير احيانا وزخات حالوب”.

وتوقع عطية أن تستمر هطولات متفرقة خفيفة وفي اوقات مختلفة في مدن أربيل وكركوك ودهوك وواسط الأنبار (غزارة احيانا) وميسان والموصل (غزيرة احيانا) والبصرة (خصوصا شمالها) بالليل وصلاح الدين ومناطق متفرقة من العاصمة بغداد وديالى وكربلاء وبابل.