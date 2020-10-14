استمرار انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

المستقلة … يشهد سعر صرف الليرة التركية في الفترة الاخيرة انخفاضاً حاداً امام الدولار الامريكي وهو ما يجعله اقوى انخفاض تشهده الليرة التركية خلال العام الحالي 2020 وخصوصاً منذ نهاية سبتبمر الماضي و بداية الشهر الحالي تشرين الاول.

سعر صرف الليرة التركية بقي في تذبذب بين الصعود والهبوط مقابل الدولار الامريكي حيث يقترب سعر صرف الليرة التركية حاجز 800 ليرة مقابل 100 دولار امريكي.

اليوم سجلت الليرة التركية سعر صرف 795 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو ما يجعلها تقترب جداً من حاجز سعر صرف 800 ليرة مقابل كل 100 دولار امريكي، ويعتبر هذا الانخفاض الاقوى لغاية الان في الشهر الحالي ومن المتوقع ان تستمر الليرة التركية بالانخفاض اكثرخلال الفترة المقبلة.