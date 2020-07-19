استمرار الحظر الجزئي في ميسان والدوام بنسبة 25%

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان، الاحد، عن استمرار الحظر الجزئي و الدوام في دوائر الدولة

وقالت الخلية في بيان ان الاجتماع الثاني والعشرين للخلية قرر استمرار تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي في عموم المحافظة من الساعة 7 مساءً ولغاية 6 صباحاً والى إشعار آخر

واشار إلى إستثناء الاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية بشكل عام والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة – بلديات ميسان – مجاري ميسان – ماء ميسان – صيانات الشبكات والتوزيع والانتاج لكهرباء ميسان – وصيانة محطات المنتوجات النفطية – صيانة الاتصالات والانترنت – الصحفيين الحاملين لهوية نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية المصرح بها – مصارف (الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة مصرف التنمية) .

واكد البيان استمرار دوام دوائر الدولة بنسبة لا تزيد عن 25% وتحميل مدير الدائرة كافة الاجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بنسبة الدوام وكذلك بعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية .

ودعا الى التريث في فتح منفذ الشيب الحدودي حالياً ولغاية ٢٠٢٠/٩/١ وذلك لتهيئة واستعداد دائرة صحة ميسان بتوفير المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة لضمان سلامة عملية التبادل التجاري من (فيروس كورونا) للحفاظ على سلامة ابناء المحافظة من الاصابات لا سمح الله .

ولفت إلى استمرار فتح العيادات الطبية الخاصة في أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) فقط ومن الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الخامسة عصراً وبعدد لايزيد عن (٢٠) مراجع فقط مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية وعلى دائرة صحة ميسان متابعة الموضوع وغلق العيادات المخالفة .

ونوة البيان الى استمرار عمل الفريق المشكل من الامن الوطني ودائرة التفتيش في صحة ميسان ونقابة الصيادلة ومكافحة الجريمة المنظمة لمتابعة أسعار الادوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا في الصيدليات .

كما قرر الاستمرار بفتح الاسواق في المناطق الشعبية من السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية . وسمح للجمعيات والمنظمات والمؤسسات والفرق التطوعية والانسانية والخيرية بالقيام بحملات التوعية والتعفير وتوزيع السلات الغذائية خلال فترة حظر التجوال .

وتقرر أيضا السماح بدخول سيارات الحمل الكبيرة من الساعة السابعة مساءً ولفاية الساعة السادسة صباحاً ماعدا المحملة بالمواد الغذائية والخضروات حيث لا تتقيد بالوقت المذكور.

وشدد على منع التجمعات داخل المحلات والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مع استمرار منع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

ووجة قيادة شرطة محافظة ميسان متابعة التوقيتات الخاصة بالاستثناءات ومحاسبة المخالفين

وأوضح انه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .