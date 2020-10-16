استمرار ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة/- أعلنت وسائل إعلام عراقية استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في سوق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.

وسجلت بورصة الكفاح 124400 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار صرف الدولار ليوم أمس الاربعاء 124100 دينار لكل 100 دولار.

وتبيع شركات التحويل المالي في العراق اليوم الخميس كل 100 دولار بـ125000 دينار عراقي، بينما تشتريه بـ124000 دينار.

ويوم أمس توقع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية العراقية خلال الفترة المقبلة أكثر.(النهاية)