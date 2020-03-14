(المستقلة)..أعلنت هيأة المنافذالحدودية عن استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت إلى إشعار آخر.

وذكرت الهيئة في بيان اصدرته، اليوم السبت، أن الإغلاق جاء “استنادٱ إلى توجيهات اللجنة المؤلفة من مجلس الوزراء بالرقم 64 لعام 2020 والمعنية بوضع آلية لغلق المنافذالحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد وكذلك وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين الى العراق بعد إخضاعهم للتدابير الصحية الوقائية”.

وذكر أن “اللجنة اتخذت في الأيام القليلة الماضية جملة من المقررات فيما يتعلق بالتبادل التجاري والتي نصت على غلق المنافذالحدودية أمام التبادل التجاري البري بين مع إيران والكويت ابتداءً من 8ٱذار ولغاية 15 من الشهر ذاته ولكن لمستجدات الوضع الراهن ولمقررات الأمر الديواني 55 لعام 2020 وتقارير وزارة الصحة والبيئة التي أظهرت تقييم الوضع الصحي في عموم العراق تقرر تمديد الغلق إلى إشعار آخر بعد هذا التأريخ”.

وأكدت الهيئة “الالتزام بالمقررات النافذة والتي أكدت على دخول الوافدين العراقيين عبر المنافذالحدودية كافة لغاية 15 ٱذار ولكن بعد هذا التأريخ ستغلق كافة المنافذ الحدودية البرية لاستقبال العراقيين الوافدين من الخارج”، منوهة الى أن بدائل دخولهم ستكون “عبر مطارات بغداد والبصرة والنجف واربيل مع الإبقاء على توقف الحركة التجارية بين العراق والكويت وفق التوجيهات الصادرة من اللجنة 64 الاخير”.

واوضح أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي للحد من تفشي الفايروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي .